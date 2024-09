Riduzione dei costi delle forniture di gas: ecco il piano della Provincia di Cosenza attraverso Alessco

Un’agenzia da rilanciare. Si chiama Alessco è stata costituita dalla Provincia e per anni si è occupata di educazione all’ambiente e progetti d’avanguardia. Poi la chiusura e, adesso, il rilancio ad opera dell’Ente guidato dalla presidente Rosaria Succurro. Un passo importante che l’esponente politico ha inteso fare guardando al futuro di un territorio destinato ad essere sempre piu “green”.

Alessco torna in pista sotto la guida dell’avvocato Antonio Iaconetti, fondatore e già presidente regionale di “Fare Ambiente”.

Presidente da cosa si riparte?

«Si riparte dalla Atem, cioè l’Ambito territoriale per la metanizzazione di tutta la zona orientale del Cosentino».

Che significa?

«Si tratta del completamento della rete di metanizzazione attraverso l’indizione di una gara unica per l’individuazione del gestore unico del servizio, vale a dire per il fornitore del gas. Ciò comporterà una riduzione nella spesa energetica che pesa su ogni famiglia. Con i tempi che corrono e la crisi russo-ucraina in corso non è poco».

Quale sarà il ruolo dell’Agenzia?

«Alescco aveva già fatto la mappatura in collaborazione con i comuni interessati e, adesso, bisognerà completare quel lavoro in maniera da poter strutturare la gara che sarà bandita dalla Provincia. Si tratta come può ben comprendersi di una mole di lavoro elefantiaca trattandosi di ben 75 enti pubblici territoriali che dovranno comunicare tutti i dati tecnici. Dovranno essere acquisiti da noi i contratti sottoscritti, i dati tecnici dei concessionari e quelli relativi alla rete del gas comunale».