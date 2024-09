Corigliano Rossano, l’opposizione vuole un confronto sul progetto industriale nel porto

Torna a chiedere un consiglio comunale monotematico sulla questione dell'insediamento nel porto di Corigliano da pare della Baker Hughes l'opposizione consiliare di Corigliano Rossano. Dopo l'incontro dei giorni scorsi della conferenza dei capigruppo convocato dal presidente del consiglio comunale Roselina Madeo, a cui hanno preso parte anche i rappresentanti delle parti sociali e delle associazioni pro e contro il progetto, nonché il rappresentante del autorità di sistema, ad oggi non si hanno notizie di ulteriori confronti in vista. In tale riunione si era fatto il punto della situazione e cercato di mediare tra quelle che erano le esigenze della multinazionale e la posizione dell'amministrazione comunale, con il sindaco che chiedeva di spostare l'insediamento nel retro porto.

Ad ogni modo i gruppi consiliari di opposizione riprendono l'argomento ribadendo che «sulle questioni di importanza strategica per lo sviluppo e le prospettive future della Città e del territorio, come è tra le altre quella relativa al progetto di sviluppo del Porto ed il piano industriale avanzato dal Nuovo Pignone Baker Hughes, è imperativo che il Consiglio Comunale sia la principale sede di dibattito, di confronto e di rappresentanza e sintesi della volontà collettiva della comunità». Quindi fedeli al concetto che l'assise civica resta la sede principale per il confronto su questioni strategiche il Gruppo Consiliare di Opposizione annuncia di aver richiesto al Presidente dell'Assise Civica Rosellina Madeo la convocazione urgente di un consiglio comunale monotematico sul punto.