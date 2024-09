Il sindaco di Montegiordano: "La Provincia della Sibaritide serve a non farci sentire periferia"

«Penso che l'istituzione di una nuova provincia sia necessaria. L'attuale provincia di Cosenza ha un territorio troppo grande e noi che siamo tra gli ultimi paesi della provincia e addirittura della Calabria ci sentiamo realmente periferia». Si torna a parlare dell'importanza della vicinanza “fisica” all’ente provincia nell'intervento del sindaco di Montegiordano Rocco Introcaso che proprio per la peculiare posizione geografica del proprio comune ha un punto di vista certamente diverso rispetto a tanti altri paesi, magari più vicini al centro nevralgico decisionale provinciale.

Introcaso oltre, alla necessità dell'istituzione della provincia e quindi di un autonomia territoriale, punta anche su l'unione tra i comuni e anche sulla collaborazione con gli altri colleghi sindaci. A tal proposito ci annuncia come è stata sancita l'unione tra sette comuni che a breve uscirà pure con un proprio brand e che mira proprio a far contare maggiormente questo territorio, a fargli ottenere una propria autonomia decisionale. «Mi rendo conto che è la strada verso la istituzione di una nuova provincia non sarà facile da percorrere, anche perché ci saranno molte forze “ostili” al progetto, ma noi siamo assolutamente favorevoli. Ripeto la provincia di Cosenza è troppo grande e soprattutto per noi. È quindi necessario lavorare per un cambiamento poiché si potrà lavorare meglio all'interno di una provincia più piccola. Anche perché se ci pensiamo da Montegiordano bisogna coprire una distanza di 120 km per raggiungere Cosenza e di 213 km per raggiungere Catanzaro. Siamo agli estremi».