Lega, la calabrese Simona Loizzo nominata responsabile del Dipartimento nazionale per la ricerca scientifica e la digitalizzazione

Un prestigioso incarico. La parlamentare cosentina Simona Loizzo, è stata nominata responsabile del Dipartimento nazionale per la ricerca scientifica e la digitalizzazione della Lega. Un riconoscimento quello accordato alla deputata bruzia che testimonia della considerazione di cui gode all'interno della formazione politica guidata da Matteo salvini. L'on. Loizzo è, tra l'altro, dirigente di una delle Unità operativa complesse dell'ospedale dell'Annunziata di Cosenza e da sempre si occupa di sanità sia in veste politica che professionale. Simona Loizzo, già capogruppo della Lega in consiglio regionale è stata promotrice di una prima proposta di legge sulla fusione tra i comuni di Cosenza e Rende presentata quando era ancora impegnata nell'assemblea di palazzo Campanella. Con la parlamentare si è complimentata per l'incarico ricevuto, l'assessore regionale alle Politiche sociali, Caterina Capponi.

Anche la Lega Calabria ha espressogrande soddisfazione per la nomina dell’On. Simona Loizzo a Responsabile del Dipartimento Nazionale per la Ricerca Scientifica e la Digitalizzazione della Lega. Un incarico di prestigio che valorizza la sua lunga esperienza e competenza in ambiti strategici per il futuro del Paese e per lo sviluppo delle nuove tecnologie.