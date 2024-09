Cosenza, sopraluogo del sindaco Franz Caruso al cantiere della rotatoria di Citta 2000

“Mi sono voluto rendere personalmente conto di come sta procedendo l’intervento – afferma Franz Caruso – che, indubbiamente sta creando dei disagi alla circolazione, di cui mi scuso, seppur consapevole che sono inevitabili quando si svolgono lavori d’impatto e che cambieranno volto all’intero quartiere. Inutile dire che la scelta di farli in un determinato periodo anziché in un altro non dipende dalla volontà dell’Amministrazione, ma da una serie di procedure che è necessario rispettare quando si ha a che fare con la cosa pubblica. Ed, infatti, l’apertura del cantiere, che avevamo previsto a luglio, per problemi tecnici non imputabili al Comune, è stata poi procrastinata. Ritengo, comunque, che i tempi saranno rispettati e che presto i lavori saranno completati, così da migliorare l’accessibilità del quartiere e rendere fluida la circolazione che oggi ha subito delle variazioni in cui sono state, comunque, tenute presenti le esigenze dei commercianti della zona, le cui attività possono essere, dunque, raggiunte. Ciononostante, comprendendo le difficoltà della categoria, di cui ho avuto modo di discutere con il consigliere Francesco Turco, particolarmente legato a questa parte del nostro territorio, ho già dato mandato agli uffici preposti di ipotizzare nella prossima Tari uno sgravio relativo al periodo della durata del cantiere”.

“Detto ciò - prosegue il sindaco Franz Caruso - è appena il caso di evidenziare che la costruenda rotatoria è parte di un progetto più ampio e complesso di riqualificazione dell’intera zona, seguito dall’assessore Pina Incarnato che ringrazio, che prevede ben due macrointerventi. Il primo, per circa 7 milioni di euro, riguarda il rifacimento dei sottoservizi, della rete idrica e di quella fognaria, il rifacimento del manto stradale, la realizzazione di nuovi marciapiedi e di 5 spazi di aggregazione sociale. Il secondo, per altri 6 milioni di euro, interessa i lavori di recupero e ristrutturazione di 4 immobili destinati a Edilizia residenziale pubblica. A ciò aggiungo la realizzazione in via Saverio Albo, di un nuovo asilo nido”.

“Insomma – conclude Franz Caruso - c’è un’azione mirata di crescita rivolta al quartiere che nessun Sindaco che mi ha proceduto ha avviato verso queste aree emarginate della città che per me rivestono, invece, un’importanza assoluta. Dovendo fare quello che non è mai stato fatto sino ad oggi c’è bisogno di pazienza da parte dei nostri concittadini fino al completamento dei lavori. In quella occasione la loro pazienza sarà ripagata dall’accresciuto valore che acquisirà l’intera zona”