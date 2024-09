Elezioni a Castrovillari, Alternativa sociale chiama a raccolta il centrodestra

Partiti sempre fermi al palo. Centro destra, ma soprattutto il centrosinistra non sembrano mostrare segni di attività in vista delle Elezioni Amministrative del 2025 o del 2026. I castrovillaresi dovrebbero finalmente andare al voto per superare un mandato, quello dell'attuale sindaco di Domenico Lo Polito, che ha ampiamente navigato i dieci anni previsti per i sindaci dei comuni con popolazione superare ai 15mila abitanti.

In un primo momento sembrava palesarsi la possibilità di allungare di un ulteriore anno il percorso del centro sinistra al Comune di Castrovillari, andando al 2026, probabilmente con le Regionali. Ma alcune indiscrezioni dell'ultima ora adesso conducono a settembre del 2025, rimanendo, così, nell'ambito di un percorso elettorale che, nel 2020, era stato attivato per motivi legati al Covid.

L'ascensore dei ricordi porta ad una sessione elettorale completamente effettuata tra i mesi estivi di agosto e settembre. Un vero tour de force poi vinto al ballottaggio dall'attuale primo cittadino. Tutto grazie ad un recupero record di oltre 1000 voti. La materia delle consultazioni elettorali adesso finirà sul tavolo del nuovo Prefetto di Cosenza, anche per stabilire con estrema certezza un percorso che, al momento, fa segnare i movimenti di Alternativa Sociale Italiana. Il progetto si chiama “Patto per la città” e il presidente di Alternativa Sociale Italiana, già consigliere comunale di San Basile, Nicola Aronne, propone ai partiti e Movimenti civici presenti a Castrovillari la volontà di candidarsi con simbolo e il centro destra; ma anche con la possibilità di maturare un progetto civico che possa dare fiato e gambe ad una proposta vincente.