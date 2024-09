Provincia della Sibaritide, Flavio Stasi gioca al rilancio

«La provincia ha aperto finalmente un confronto sul modello istituzionale. Affrontiamolo a viso aperto». Con il piglio battagliero che ormai lo contraddistingue, dopo settimane di dibattito e confronti, Flavio Stasi torna a parlare di Provincia e allarga la discussione andando oltre avviando una discussione su quale modello istituzionale sia il migliore per la Calabria. «Leggo quotidianamente, con enorme rispetto ed interesse, gli interventi di tantissimi amministratori rispetto al tema della Provincia che abbiamo avuto il coraggio di aprire alcune settimane orsono. Devo dire con piacere che quasi tutti sono positivi e segnano un cambio di passo nella consapevolezza di un territorio che non è più chiuso nei propri confini comunali ma che si vuole muovere insieme. Ora credo sia giunto il momento di rilanciare questo tema come di interesse generale, perché non riguarda solo le province o la Sibaritide ma il modello istituzionale che pensiamo sia il migliore per la nostra terra». Sul tema che la Provincia non sarebbe prioritaria rispetto a questioni più importanti come sanità, infrastrutture ecc. Stasi rilancia: «Chi può non dirsi d’accordo, ma siamo di fronte alla scelta di istituire la provincia o realizzare il gemello del Sant’Orsola a Capo Trionto, perché sono due piani diversi. Le istituzioni non sono soluzioni, ma strumenti per raggiungerle. Del resto se dovessimo giudicare le istituzioni rispetto alle soluzioni realizzate, sul tema della sanità dovremmo abolire la Regione, il Governo e la Commissione Europea, altro che provincia».