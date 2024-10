Elly Schlein in Calabria per gli Stati Generali della montagna e delle aree interne del Pd

Elly Schlein , segretaria del Partito Democratico, e gran parte del vertice nazionale, da Marta Bonafoni , coordinatrice della segreteria nazionale, ad Antonio Misiani, responsabile nazionale Economia, passando per Marco Sarracino , con delega al Sud, Coesione territoriale ed Aree Interne, Annalisa Corrado, con delega alla Conversione Ecologica, Clima, Green Economy e Agenda 20230, Marco Niccolai, coordinatore del dipartimento nazionale Aree Interne, ed ai segretari regionali del Pd delle regioni meridionali, saranno presenti agli Stati Generali della Montagna e delle Aree Interne, organizzati dal Partito Democratico della Calabria e che si terranno a Mormanno, in provincia di Cosenza, venerdì 11 e sabato 12 ottobre 2024, presso la Galleria Salvatore D’Alessandro. L’ intervento di Elly Schlein è previsto per le ore 18.00 di venerdì 11 ottobre 2024, a conclusione del convegno “Lo stato di attuazione della Strategia nazionale delle Aree Interne nel Paese ed in Calabria per la difesa dei diritti e la coesione territoriale”.

A seguire il convengo conclusivo “Il PD del Mezzogiorno per la Montagna e le Aree Interne del Paese”, con la partecipazione dei segretari regionali del PD delle Regioni del Mezzogiorno e dei componenti della segreteria nazionale.

“Un impegno ed una mobilitazione -afferma Pasquale Mancuso, responsabile Aree Interne del PD Calabria- che ci consentono di raccogliere un risultato straordinario a Mormanno, rilanciando una sfida che parla a tutta la Calabria e che indica alla nostra comunità la via della costruzione dell’alternativa alle destre, ovunque”.

“L’appuntamento di Mormanno -afferma il segretario regionale, sen. Nicola Irto- rappresenta un evento di valore nazionale per le aree interne, in linea con la strategia messa in piedi dalla segretaria Schlein nei mesi scorsi e con l’obiettivo di costruire una connessione autentica con i bisogni reali dei territori interni, luoghi in cui più che altrove sono fortemente compromessi i diritti fondamentali, non garantiti e tutelati appieno. Riteniamo essere stata assolutamente indovinata la scelta di tenere in un comune simbolo delle aree interne, Soveria Mannelli, la prima Conferenza programmatica calabrese e la Festa regionale dell’Unità, nella splendida cornice di Taverna. Mormanno è un’ulteriore tappa di questo cammino.

Il ritorno in Calabria di Elly Schlein, e di grande parte del gruppo dirigente nazionale, -conclude Irto- ci incoraggia a proseguire sulla strada intrapresa, quella di costruire una vera e reale alternativa alle destre, partendo proprio da quei bisogni dei territori che il centrodestra affronta soltanto con slogan vuoti”.