Nuova Provincia, Co-Ro rivendica il suo ruolo nella Sibaritide

«La volontà di lavorare per l'istituzione della provincia della Sibaritide è una sacrosanta rivendicazione di questa città e di questo territorio ma, si badi bene, non è un’azione contro qualcuno ma per il bene del territorio. Si tratta, infatti, di intraprendere un percorso per individuare un nuovo metodo in grado di fare esprimere compiutamente, e aggiungerei finalmente, le potenzialità di quest'area della Calabria».

È chiara e determinata la presidente del Consiglio Comunale di Corigliano-Rossano, Rosellina Madeo, che è anche capogruppo di Provincia Democratica in seno al Consiglio Provinciale di Cosenza, di cui si dice onorata di far parte. Esprime, infatti, orgoglio per la preferenza accordatale dai colleghi consiglieri del territorio, in occasione della sua elezione, e rivendica, altresì, la sua appartenenza identitaria al territorio della provincia cosentina. Ma Rosellina Madeo è anche lucida nell’affermare che non si possa prescindere dal concetto per il quale la politica è uno strumento che deve essere utilizzato per migliorare le condizioni socio-economiche delle popolazioni che si amministrano. E nella sua analisi, la Presidente Madeo non si ferma qui. Parlando dell’istituzione della provincia della Sibaritide, afferma come non si possa non discutere anche degli strumenti normativi – come la legge Del Rio – che, a suo dire e condividendo il pensiero di molti altri amministratori, vanno assolutamente modificati. «Io lo ribadisco, anche dal ruolo di Consigliere Provinciale, che è necessario mettere mano alla legge Del Rio e rivedere subito le modalità di voto. Bisogna rimuovere la formula del voto ponderato affinché i territori e i cittadini tornino ad esprimere direttamente i propri rappresentanti. Al momento, la legge Del Rio si è rivelata inutile, se non addirittura dannosa, perché ha dato vita a soggetti ibridi incapaci di dare risposte adeguate al territorio. Il corpo elettorale deve tornare protagonista». Ciò detto, la Presidente del consiglio comunale Madeo condivide l'idea lanciata dall’assise civica di Corigliano-Rossano di puntare ad un decentramento amministrativo e focalizza le urgenze del territorio.