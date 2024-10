Dissesto finanziario del Comune di Castrovillari, oggi il Consiglio straordinario

È previsto per oggi pomeriggio (ore 14) il Consiglio comunale in sessione straordinaria urgente, in seduta pubblica, in prima e unica convocazione, che andrà ad affrontare pubblicamente e davanti alla città la “colpa grave” che la Corte dei Conti ha, come sede giurisdizionale per la Calabria e in composizione monocratica, promosso a carico del sindaco Lo Polito e di altri amministratori che avrebbero generato il dissesto finanziario dell'Ente. Il provvedimento è stato subito appellato davanti ad un diverso collegio giudicante.

La seduta consiliare, che si sarebbe dovuta consumare già qualche mese fa, e questo proprio per informare tempestivamente la città, si prospetta non particolarmente facile, perché la materia del contendere, quella finanziaria, si trascina, ormai, da diversi decenni. All'appuntamento di oggi pomeriggio sarebbero dovuti intervenire anche gli ultimi tre assessori alle Finanze.

In tutto questo sarebbe stato importante sentire i tre commissari prefettizi che, dal giorno in cui è stato dichiarato il dissesto finanziario, stanno governando l'Osl (organismo straordinario di liquidazione), proprio per il periodo in cui si è proceduto a riannodare la vita finanziaria della città.