San Giovanni in Fiore, Domenico Lacava pronto a sfidare Rosaria Succurro

Domenico Lacava, già presidente del civico consesso e consigliere Pd d’opposizione, “raccoglie” la sfida del sindaco di Fi, Rosaria Succurro, e demarca l’ottimismo da lei esplicitato sulle prossime amministrative circa una sua riconferma e sulle opere che sta portando avanti, per le quali servirebbero altri 5 anni per portarle a termine. Per Lacava, dunque, «il tempo delle scelte è arrivato e la città deve essere liberata da un gruppo di potere e di interessi che la sta distruggendo. Dopo le ferie estive caratterizzate da una manifestazione pubblica di un certo rilievo credo sia giunto il momento di portare a sintesi tutto il lavoro svolto in questi ultimi mesi durante i quali s’è lavorato per trovare un’unità di intenti capace di garantire alle prossime elezioni un fronte comune da frapporre a questa maggioranza di amministratori locali».

Sul piano politico, Lacava ritiene che San Giovanni necessiti di un Pd forte, unito e pluralistico, comprensivo di tutte le forze che da sempre hanno concorso a renderlo un grande partito popolare e di sinistra, capace di attrarre a sé migliaia di consensi; un partito aperto a tutti senza veti e senza rancori, un partito, insomma contenitore di tutte le anime democratiche presenti sul territorio.