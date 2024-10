Stati generali della montagna del Pd, Schlein. Sull'autonomia se il centrodestra si ravvede si vedrà dal referendum. Proposte concrete per le aree interne

«Vuol dire stabilire per legge - ha aggiunto Schlein - che ci sono cittadini di serie A e cittadini di serie B, a seconda della regione e del luogo in cui nascono e crescono. Noi invece abbiamo una bella Costituzione che parla di eguaglianza, che deve valere anche nell’accesso al diritto alla salute, che invece non è così, lo sapete com'è la situazione della sanità in Calabria, così come il diritto ai trasporti pubblici locali, su cui il governo nazionale non ha investito un euro, non ha mandato un euro ai comuni, così come lo è la scuola pubblica, che è la prima grande leva di emancipazione sociale delle persone».

Per la segretaria del Pd «se vogliamo dare un futuro migliore ai giovani è da lì che si parte a ridurre le diseguaglianze, perché noi non accettiamo l’idea di un’Italia in cui è la famiglia e il luogo in cui nasci a definire il tuo destino. È proprio una violazione dell’articolo 3 della Costituzione. Noi siamo felici del risultato a cui il Pd ha dato un contributo importante nella raccolta delle firme e ci adopereremo in questi mesi per portare il Paese al voto e per fermare questa legge ingiusta».

Da Pd proposte concrete per aree interne

Poi Elly Schlein ha detto: «Sono venuta più volte in Calabria per testimoniare questa vicinanza, questa attenzione alle aree interne, che vuol dire che stiamo elaborando delle proposte concrete che anzitutto guardano alle le cause profonde della scomodità con cui tanto spesso i cittadini che vivono nelle aree interne devono cimentarsi. Non ci nascondiamo alcune cose. Primo: i trasporti devono migliorare, la mobilità sia fisica che di connessione digitale devono migliorare. Serve che anche lo Stato faccia la sua parte, che tutte le istituzioni pubbliche facciano alla loro parte per fornire di servizi questi territori e per incentivare nuove attività economiche che portino lavoro di qualità. Perchè quando si perde un posto di lavoro in un’area interna o di montagna vale doppio perchè rischia di portare giù molto altro».

«Allora se vogliamo evitare lo spopolamento bisogna superare queste diseguaglianze con misure concrete, farlo a partire dai fondi che devono essere stanziati per queste aree. Noi - ha spiegato ancora la segretaria Pd - stiamo ragionando su proposte anche di defiscalizzazione che possano aiutare l’insediamento economico e l’occupazione in questi territori. Guardiamo la bellezza straordinaria in cui siamo immersi qui nel Pollino, e questa bellezza ci porta a dire che dobbiamo avere più cura di questi territori. E’ un tema su cui il Pd è la forza politica che sta insistendo di più, ma lo facciamo con grande convinzione e con grande consapevolezza perchè fa parte della nostra idea del futuro di questo Paese».

«Per noi - ha concluso Schlein - le aree interne non sono un capitolo a parte di un programma di governo che vogliamo offrire al Paese».