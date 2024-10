Formazione, Valditara: un campus in ogni regione italiana. Stiamo pensando anche a Cosenza

«Vogliamo realizzare campus in ogni regione italiana. Abbiamo già stanziato risorse su Milano, ma stiamo pensando a Cosenza, stiamo pensando a Lecce, insomma vogliamo coprire tutte le principali regioni italiane». Lo ha detto il ministro dell’Istruzione e del merito Giuseppe Valditara al convegno dei Giovani imprenditori di Confindustria a Capri.

«Imprese, Its, istituti tecnico-professionali, eventualmente anche licei e università collaboreranno, si scambieranno laboratori, esperienze didattiche, risorse, per potenziare al massimo questo percorso», ha spiegato il ministro.