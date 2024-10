Schlein invita il Pd all’unità e galvanizza i dem cosentini

Ci sono temi come lo spopolamento dei piccoli comuni che preoccupano le amministrazioni locali, le quali, nonostante gli sforzi prodotti, vedono svuotarsi ampie porzioni di territorio. Invertire la rotta, o comunque rallentare il fenomeno, è una delle sfide ingaggiate dal Pd, inserita, non a caso, nell’agenda delle priorità dalla segretaria Elly Schlein, che nella rivitalizzazione delle aree interne presta massima attenzione.

La sua presenza a Mormanno, ridente borgo del Pollino, nella due giorni dedicata agli Stati Generali della Montagna (kermesse iniziata venerdì e conclusa ieri), ha certificato l’impegno del partito verso una problematica di stretta attualità, che accomuna un po' tutto il Paese.

Emblematiche, in tal senso, le parole del sindaco di Mormanno, Paolo Pappaterra, convinto che una delle soluzioni per arginare questa triste problematica, potrebbe essere, appunto, la valorizzazione dei territori, attraverso la promozione del turismo, delle bellezze paesaggistiche e storiche, nonché dei prodotti locali.

Ed è quello che si è proposto di fare il Pd, appunto, organizzando una manifestazione fortemente voluta dal nazionale e dalla componente regionale dei democrat guidata dal segretario Nicola Irto, servita anche a tastare lo stato di salute del partito in Calabria e nel Cosentino, ancora attraversato dalle polemiche e dalle diatribe tra le varie correnti di un Pd a cui iscritti e simpatizzati chiedono un sussulto di orgoglio.

E allora eccola la ricetta della Schlein, elaborata a livello nazionale e tradotta in chiave locale, ribadita a chiare lettere sul palco della convention del Pollino: puntare fortemente all’unità del partito e stimolare continuamente lo spirito della condivisione per arrivare compatti alle sfide del prossimo futuro. L’obiettivo, in Calabria, è mirare a contrastare il centrodestra e conquistare la Cittadella. Nei capoluoghi, come Cosenza, riportare l’entusiasmo di un tempo neanche troppo lontano. Nella città dei bruzi, in effetti, il Pd è reduce da una stagione contrassegnata dalle divisioni interne, rispetto alle quali il segretario provinciale, Vittorio Pecoraro, in prima fila agli Stati Generali, insieme al presidente del partito, Maria Locanto, ai consiglieri regionali espressione del Cosentino, Mimmo Bevacqua e Franco Iacucci, e ai tanti amministratori locali, ha deciso di invertire la rotta, iniziando col rimodulare la squadra di lavoro afferente alla Federazione.

Insomma, la strada sembra tracciata anche a queste latitudini, nonostante da più parti invochino un reale cambiamento. A breve dovrebbero essere convocate Assemblea e Direttivo provinciale.