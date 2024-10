Città unica a Cosenza, il Tar potrebbe decidere nel novembre prossimo

La parola ai giudici. Il Tribunale amministrativo regionale esaminerà oggi la richiesta di sospensiva del referendum consultivo sulla Città unica, avanzata dal comitato rendese per il “No”. La consultazione popolare è stata fissata dal presidente della giunta regionale, Roberto Occhiuto, per domenica primo dicembre (si potrà votare dalle 8 alle 22). Alle urne sono chiamati i cittadini di Cosenza, Rende e Castrolibero, cioè i tre comuni inclusi nel progetto di fusione.

Il Comitato rendese, costituito da varie associazioni culturali e politiche, da ex amministratori locali, provinciali e regionali, contesta la legge con cui il Consiglio di Palazzo Campanella ha inteso disciplinare la nascita del Comune unico, saltando le deliberazioni dei consigli municipali e prevedendo un referendum consultivo quindi destinato a non produrre effetti giuridici.

In giudizio si sono costituiti i consiglieri regionali promotori originari dell’iniziativa, un Comitato sorto a favore della fusione e il Presidente della Giunta calabrese. I sostenitori della fusione sostengono che la Costituzione demanda ai consigli regionali la potestà di decidere sull’accorpamento dei Comuni sentite le popolazioni interessate. Quest’ultimo passaggio sarebbe appunto assicurato dall’appuntamento referendario.

Contro la Città unica in questa forma sono schierati il Movimento Cinquestelle e la coordinatrice regionale Anna Laura Orrico, il Comitato spontaneo rendese, il sindaco del capoluogo bruzio, Franz Caruso e la sua giunta che contestano il referendum e l’esclusione delle assemblee municipali dalla fase decisionale e consiglieri comunali ed esponenti del Pd del circolo di Cosenza. Con loro l’amministrazione comunale di Castrolibero.