Mendicino, la Sindaca annuncia un importante finanziamento PNRR per la mensa scolastica

La Sindaca Irma Bucarelli ha annunciato che il Comune di Mendicino è stato selezionato tra i vincitori del bando PNRR per la mensa scolastica, ottenendo un finanziamento di 630.000 euro. Una somma importante, che permetterà di completare i lavori della scuola Bivio Tivolille dotandola di impianti tecnologici innovativi.

Il finanziamento ricevuto rappresenta un significativo passo avanti per la comunità di Mendicino e per l’istruzione dei giovani: «la scuola Bivio Tivolille, che prima del mio insediamento - come Assessore alla Pubblica Istruzione e oggi come Sindaco – era fatiscente, potrà così beneficiare di infrastrutture moderne e funzionali, destinate a migliorare notevolmente la qualità del servizio scolastico e della mensa», ha dichiarato la Sindaca.

Il progetto non solo contribuirà a garantire un ambiente sicuro e stimolante per gli studenti, ma sosterrà anche l’utilizzo di tecnologie ecosostenibili, in linea con gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. L'ammodernamento delle strutture scolastiche obbedisce alla volontà di offrire ai ragazzi un'istruzione all'avanguardia, promuovendo stili di vita sani e sostenibili.