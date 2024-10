Arrivano i fondi per completare l’Ipsia “Marconi” di Montalto Uffugo, sopralluogo del presidente della Provincia

Circa un milione di euro per il completamento dell’Ipsia “G. Marconi”. Una notizia importante che viene appresa dalla cittadinanza, soprattutto dagli alunni e dal personale scolastico dell’Istituto, che per anni hanno lottato per questo risultato. Anni difficili, di lezioni fatte tra cemento, detriti, transenne e pericoli. Anni di appelli lanciati alle istituzioni per non far morire questa storica realtà scolastica per la città di Montalto Uffugo, unica scuola di istruzione superiore presente.

Sui volti di alunni, docenti e famiglie può tornare, dunque, la speranza di vedere presto l’Ipsia con aule sicure e consone ad una didattica dignitosa. Ieri, infatti, il sopralluogo della presidente della Provincia di Cosenza, Rosaria Succurro, che si è recata sul cantiere, accompagnata dal sindaco Biagio Antonio Faragalli e da alcuni componenti della giunta comunale. Nella struttura sono partiti i lavori di completamento del corpo aule.

Nel corso della visita, la presidente ha avuto l’opportunità di esaminare lo stato di avanzamento dei lavori e discutere con i responsabili del progetto riguardo le tempistiche e ha incontrato i tecnici di cantiere e i docenti dell’Istituto.