Città unica Cosenza, Giudiceandrea sostiene lo sforzo dei Dem

Città unica: la sinistra discute e si divide. Il Pd regionale e provinciale è a favore della fusione e costituisce i comitati per il “sì” al referendum; Sinistra italiana si schiera per la nascita del nuovo grande comune dell’area urbana; Rifondazione comunista è invece convintamente bastian contrario. E contro s’è pure schierato il circolo cittadino dei Dem accompagnato nella scelta dalla giunta comunale del capoluiogo bruzio che ha proposto ricorso al Tar. Ai giudici si sono rivolti anche i componenti del comitato spontaneo rendese composto da storiche sigle del centrosinistra locale come il “Laboratorio riformista.

Giuseppe Giudiceandrea, ex consigliere regionale, vicino alla componente della segretaria nazionale dei democrats Elly Schlein, ha accettato di rispondere ad alcune domande.

Cosa pensa della città unica?

«Credo che il progetto di una grande Cosenza non possa che affascinare i più. Io che fui primo firmatario della legge di fusione per la creazione di Casali del Manco e fra i promotori e sostenitori della fusione Corigliano Rossano non dovrei che pensare bene di un progetto così ambizioso : la fusione di due o più storie, tradizioni, marcatori identitari è inevitabile accrescimento del patrimonio di tutti.

Certo, io avrei sperato che ad ambire alla fusione fossero più i piccoli centri, quelli - per capirci - nei quali i sindaci percepiscono indennità inferiori a 1000 euro e non possono nominare assessori ed hanno le medesime responsabilità e paturnie del Sindaco della città capoluogo, ma non possiamo che prendere atto di come la “fascinazione” abbia colpito di più la politica dei grandi centri. Vedremo cosa ne pensa il popolo».