Cosenza, sopralluogo del sindaco Franz Caruso ai lavori di restauro e recupero del complesso monumentale di San Domenico

Procedono speditamente, rispettando il cronoprogramma dato, i lavori di riqualificazione e restauro del complesso di San Domenico del sesto cantiere CIS. Lo ha verificato personalmente il sindaco Franz Caruso nel corso di un sopralluogo effettuato insieme al dirigente comunale ai LLPP, Salvatore Modesto, a seguito del quale il Primo Cittadino ha espresso il proprio compiacimento trattandosi, appunto, di un progetto importante per 6 milioni di euro e che prevede, in estrema sintesi: interventi strutturali, interventi di restauro delle superfici e interventi di adeguamento degli impianti. La fine dei lavori è prevista per la fine di dicembre del 2025, come tutti gli interventi del Contratto Istituzionale di Sviluppo.

“Quello al complesso San Domenico – ha affermato il sindaco Franz Caruso – è un progetto assai complesso che stiamo portando avanti anche grazie all’impegno del consigliere delegato al CIS, Francesco Alimena, al contributo del settore Lavori pubblici ed al sostegno dell'Università della Calabria, con la quale, grazie al Rettore Nicola Leone, stiamo attuando una sinergia di grande valore che vedrà consegnate all’Ateneo le aule per il corso di studi in infermieristica. Come ho avuto modo di dire più volte, abbiamo realizzato il sogno, inseguito da tutti i miei predecessori, di portare l’Unical nel nostro Centro Storico, ma posso assicurare che non è stato per nulla facile. E’ stato necessario, infatti, un impegno ed un lavoro straordinario, corroborato da una grande passione per il nostro Centro Storico e per la nostra città. Oggi, però, abbiamo centrato l’obiettivo con l’apporto di tutti i soggetti interessati e grazie proprio all’intervento CIS, attraverso il quale sono stati ampliati i lavori sull’intero edificio che ci ha consentito di dare vita alla convenzione tra Unical e Comune di Cosenza per il trasferimento del nuovo dipartimento di scienze infermieristiche”.