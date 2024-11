Messa in mora e diffida per l’Agenzia delle Entrate dal Comune di Paola

L’amministrazione comunale, che già a giugno dello scorso anno, aveva richiamato l’Agenzia delle Entrate (riscossione) l’ha adesso diffidata e messa in mora. Questo a riguardo delle mancate riscossioni dei canoni idrici 2013 e 2014. Nel 2023 aveva chiesto all’Agenzia il rispetto degli obblighi legati alla convenzione per l'affidamento della riscossione. E aveva chiesto i motivi per cui Ader - che è stato l’unico soggetto convenuto in giudizio - non si era costituita. Quindi l’attacco al Pd e a Graziano Di Natale, ex alleato del sindaco Giovanni Politano. «Qualche professionista della politica e non ripropone i medesimi contenuti. E anziché adoperarsi per non mettere in difficoltà il Comune di Paola, gioisce di questi pochi e circoscritti episodi per i quali il Comune ha già provveduto a diffidare l'agente della riscossione, comunicando già l’azione di rivalsa. Dispiace ancor di più che al tempo dell’invio di quei ruoli era parte a pieno titolo dell’amministrazione comunale. E dare una immagine di sciatteria e negligenza ad un Ente che, nonostante tutte le difficoltà fa il proprio lavoro, è irrispettoso verso tutti i cittadini».