Cosenza, si cambia: s'ipotizza il rimpasto di giunta prima di Natale, ma Caruso...

Si parlava di un rimpasto di giunta prima di Natale. Eventualità da non escludere. Ma il sindaco, Franz Caruso, non avrebbe fretta in tal senso, nonostante le due caselle vacanti ormai da più tempo: quella lasciata scoperta dall’allora assessore al Bilancio, Francesco Giordano e l’altra di vicesindaco assegnata, dopo le amministrative, a Maria Pia Funaro, che per diverbi nati proprio con l’inquilino del Municipio decise di mollare l’incarico, prendendo le distanze pure dal suo partito di riferimento, il Pd, e transitando in Alleanza Verdi e Sinistra.

Più che di un rimpasto, pertanto, si tratterebbe solo di un riallineamento della squadra di governo, condito, eventualmente, da un rimescolamento delle deleghe. La coalizione a sostegno del primo cittadino, dopotutto, non mostrerebbe cedimenti al momento.

Anzi, l’idea del campo largo inseguita a livello nazionale nell’ambito del centrosinistra, conserva basi abbastanza solide a Palazzo dei Bruzi, sperimentata durante la campagna elettorale per le comunali e affermatasi nel corso della legislatura.

Ne fanno parte le liste direttamente collegate a Caruso, i socialisti, i Cinque Stelle, Azione, i movimenti riconducibili all’area civica e, ovviamente, il Partito democratico, che potrebbe diventare l’interlocutore più diretto nell’ipotesi di nuovi ingressi nell’esecutivo locale.

Il tutto ruota intorno alla figura del vicesindaco, posto che l'assessore al Bilancio arriverebbe dall’esterno. O almeno così sembra. Il nome del presidente dell’assemblea provinciale del Pd, Maria Locanto, serpeggia già da qualche settimana, seppure non trovi conferma negli ambienti municipali, né nelle stanze della Federazione bruzia dei democrat, alla quale, comunque, spetterebbe l’ultima parola, frutto di un ragionamento d’insieme.