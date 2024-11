Fusione Cosenza-Rende-Castrolibero, il comitato per il ‘no’ è sul pezzo. “Non ci arrendiamo, c'è il Consiglio di Stato”

Il comitato contro la fusione di Cosenza-Rende-Castrolibero non ci sta e analizza l'esito della sentenza del Tribunale amministrativo: "Il Tar ha svolto un esame sommario e parziale del ricorso di Castrolibero, e nella sua ordinanza ha espressamente precisato che se nel merito le violazioni denunciate si riveleranno fondate, sarà annullato lo stesso referendum, e pertanto occorre aspettare i due gradi di giudizio. Il Consiglio di Stato dovrà decidere se rimettere alla Consulta la questione di legittimità della legge regionale, nel mentre però quasi mezzo milione di risorse pubbliche saranno state spese per il referendum del primo dicembre. Se poi dovessi pensare che un consiglio eletto democraticamente e con risultati importanti può esser sciolto per mano dei consiglieri regionali e un comune può essere estinto per volontà di questi ultimi, probabilmente dovrei rivedere le mie convinzioni sulla bellezza della nostra carta costituzionale. La nostra battaglia continua a difesa della democrazia e della libertà contro ogni centralismo regionale e contro il più becero consociativismo che offende e umilia".