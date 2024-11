Rinviata di una settimana la decisione della Giunta elezioni della Camera sul "caso Calabria" dopo il ricorso del M5S

Rinviata di una settimana la decisione della Giunta per le elezioni e le immunità della Camera sul 'caso Calabria'. La Giunta avrebbe infatti dovuto votare stasera sul ricorso presentato da M5s in merito al riconteggio delle schede del collegio uninominale di Cosenza, che ha consentito ad Andrea Gentile di Forza Italia di essere eletto al posto di Elisa Scutellà per i 5 stelle che hanno poi chiesto, dopo il riconteggio delle schede bianche e di quelle nulle già avvenuto in occasione del ricorso presentato dall’azzurro, di esaminare anche un campione di schede considerate valide durante lo scrutinio nel 2022.

Dopo un dibattito di circa due ore, l’organismo di Montecitorio ha stabilito il rinvio di una settimana per ulteriori approfondimenti.