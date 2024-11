Città unica tra Cosenza, Rende e Castrolibero. Il centrodestra spinge: «Insieme saremo più competitivi»

L’adunata del centrodestra segna la rotta del referendum sulla città unica. Tutti per il sì all’abbraccio tra le tre “sorelle” dell’area urbana, Cosenza, Rende e Castrolibero. Occhi puntati sul primo dicembre, la domenica che può far la storia di questa terra. All’incontro, promosso da Nazione Futura, hanno risposto presente: i parlamentari Mario Occhiuto, Fausto Orsomarso e Simona Loizzo e i consiglieri regionali Pierluigi Caputo e Luciana De Francesco. Una voce univoca che spinge compatta per la fusione perché, «renderà questa città – come ha spiegato il senatore di Forza Italia, Mario Occhiuto – più competitiva, più forte sul piano anche delle relazioni non solo a livello regionale ma anche a livello nazionale, capace di attrarre investimenti. Una città che diventerà un arricchimento, una nuova identità collettiva che cresce, ma che rafforza e valorizza anche l'identità locale. La città unica non è la cancellazione di singole identità ma l’affermazione di una nuova visione che restituisce agibilità e propensione allo sviluppo a tutto il comprensorio. E non è vero che i debiti di Cosenza passeranno a Rende e Castrolibero: è una bufala enorme. Avremo invece dieci milioni l'anno per quindici anni e avremo un aumento del valore e del prestigio in ogni angolo».