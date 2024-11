Al via a Cosenza i progetti di rigenerazione urbana

L’Amministrazione comunale punta sulla riqualificazione dell’assetto urbano, con focus anche nelle periferie. L’atto di indirizzo lo ha prodotto in questi giorni la giunta presieduta dal sindaco, Franz Caruso, che ha dato mandato al dirigente del settore Lavori pubblici di redigere i progetti di rigenerazione di alcune aree della città, appunto. Un programma molto articolato, finalizzato a risolvere problemi strutturali e funzionali, allo scopo di dare al capoluogo un volto completamente rinnovato.

Non resta che attendere la definizione dei piani prospettici, dunque, per poi passare alla fase operativa. Nell’elenco delle zone che saranno interessate dai cantieri figurano piazza Cappello, la scalinata di via Giuseppe Amantea, piazza Skanderbeg, piazza Giovanni XXIII, piazza Enrico Carlo Magno, via Rivocati, la scalinata dei Leoni, parco Grazia Deledda, la piazzetta di via Toscana, l’area circostante la chiesa di San Nicola di Bari di Borgo Partenope, Piazza Nicola Corigliano. Prevista pure la realizzazione della viabilità di raccordo tra viale Magna Grecia e via degli Stadi, nonché una serie di interventi indirizzati ad incrementare la fruibilità del sistema urbano nelle località di Sant’Ippolito, del bivio di Donnici, di Donnici Inferiore, di Borgo Partenope e nell’area tra via Lupia e via Nenni.