La crisi del Pd a Corigliano Rossano, Madeo attacca i dimissionari: "Per alcuni il partito era un taxi"

Non si attenua la crisi del Partito Democratico cittadino, per come denunciato e trasmesso alla federazione di Cosenza da 19 componenti del direttivo su 33, anzi si colora di ulteriori fatti critici, denunciati solo ora dal segretario cittadino, Franco Madeo, senza maggioranza nel direttivo dopo le dimissioni dei 19 componenti, che attribuisce ai dimissionari la brutta pagina che starebbe vivendo il partito e che la dice lunga su come il Pd si trovi in acque “agitate” al proprio interno.

Madeo, infatti, nel fare presente di avere appreso dalla stampa delle dimissioni «di alcuni membri» del direttivo comunicate alla Federazione provinciale di Cosenza ed al suo segretario Vittorio Pecoraro, senza mezzi termini, nella nota sottoscritta anche dal consigliere del Pd Giuseppe Candreva, esordisce in primo luogo che «la cosa, a dire il vero, non ci sorprende né per le modalità, né rispetto ai sottoscrittori di tale scelta».