Comune di Cassano Ionio, firmati i nuovi contratti per i lavoratori Lsu-Lpu: da dicembre passeranno tutti al tempo pieno

A margine della firma, il sindaco Papasso ha voluto ribadire quello di portare i 77 lavoratori del vecchio bacino degli Lsu-Lpu a 36 ore sia un risultato sindacale storico che fa capire la grande considerazione che ha l’amministrazione da lui guidata ha per il mondo del lavoro.

La volontà dell’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Giovanni Papasso , e della maggioranza era emersa sia lo scorso luglio, quando il consiglio comunale aveva approvato, proprio a maggioranza, le variazioni, gli assestamenti e la salvaguardia degli equilibri di bilancio sia nelle scorse settimane quando il sindaco Papasso, il vicesindaco Antonino Mungo , il presidente del consiglio Lino Notaristefano e il segretario generale Angelo De Marco , avevano incontrato i suddetti dipendenti per confermare la decisione annunciata in estate.

Sono in fase di sottoscrizione i nuovi contratti che permetteranno ai 77 lavoratori del vecchio bacino degli Lsu-Lpu, già da tempo assorbiti nella pianta organica del Comune di Cassano All’Ionio, di passare al tempo pieno dal prossimo primo dicembre.

“Ricordo – ha sottolineato il primo cittadino – prima la stabilizzazione dei dipendenti ex Lsu/Lpu, poi le variazioni contrattuali fino a quella confermata stamane che li porta a 36 ore mentre in altri comuni la maggior parte sono ancora fermi a 18 ore o poco più. Una decisione assunta dalla mia amministrazione comunale e portata avanti col supporto di tutti gli uffici, in primis dell’area Finanziaria”. La misura, infatti,era stata prevista nel Dup stanziando e storicizzando apposite somme e anche utilizzando i resti assunzionali.

Il sindaco ha poi voluto sottolineare la decisione rientra nel più ampio potenziamento della pianta organica che si sta ottenendo sia risolvendo la questione degli ex Lsu ed ex Lpu, portandoli al tempo pieno, e sia assumendo oltre quaranta unità di personale in pochi anni.