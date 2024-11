Città unica Cosenza-Rende-Castrolibero, tutto ciò che c'è da sapere per votare IL MEMORANDUM

Il primo dicembre si va alle urne in occasione del referendum consultivo sulla città unica. Si vota per la modifica dei confini territoriali dei comuni di Cosenza, Rende e Castrolibero. Le operazioni di voto inizieranno alle ore 8 e termineranno alle 21. Le operazioni di scrutinio inizieranno immediatamente dopo la conclusione delle operazioni di voto. Gli aventi diritto al voto sono 55.717, di cui 25.963 uomini e 29.754 donne. I cittadini dell'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani residenti all'estero) che potrebbero tornare in città per esercitare il diritto di voto, sono 4347. 260 sono, invece, i maggiorenni del secondo semestre 2024.

Le sezioni elettorali

Saranno 82 le sezioni elettorali disseminate sul territorio cittadino. Si ricorda che, in occasione delle ultime consultazioni elettorali europee del giugno 2024, l'ufficio elettorale del Comune comunicò lo spostamento di alcuni seggi elettorali approvato dalla Commissione elettorale Circondariale. In particolare i seggi elettorali n.7, 8 e 9 sono stati trasferiti dall’edificio dell'ex scuola elementare di Donnici Inferiore, “Suor Elena Aiello” (strada Provinciale n. 84) all’edificio di località Bivio Donnici, Strada provinciale 241 (ex SS19) che fa parte dell'Istituto Comprensivo Cosenza 1 Zumbini, attualmente adibito a scuola elementare e media. Un altro spostamento ha riguardato i seggi elettorali n. 29, 30 e 45 dalla sede della ex scuola di via Francesco Principe, già via Asmara, alla sede della scuola dell’infanzia di Via L. Picciotto, già via Somalia, che fa parte sempre dell'Istituto Comprensivo Cosenza 1 Zumbini. Oltre al seggio ordinario istituito presso l'Ospedale civile dell'Annunziata, saranno in funzione altri 5 seggi speciali (dove saranno raccolti i voti dell'Ospedale, espressi dai pazienti non deambulanti, e nelle case di cura e riposo con più di 100 posti letto). Altri 9 seggi volanti saranno allestiti nelle case di cura e riposo con meno di 100 posti letto.