Città unica Cosenza-Rende-Castrolibero, l’accordo tra i partiti alla prova del referendum

Il confronto è acceso. E i comitati sia favore che contrari alla Città unica si fronteggiano in ripetuti confronti pubblici. Assemblee e dibattiti affollano la vita cittadina sebbene il referendum consultivo indetto per domenica prossima non sembri essere ricompreso tra le priorità nell’agenda delle famiglie bruzie.

Ma dove si vota e come si vota? Le operazioni di voto inizieranno alle 8 e termineranno alle 21. Le operazioni di scrutinio inizieranno immediatamente dopo la chiusura dei seggi. Ai cittadini sarà consegnata una sola scheda con i due quesiti. Il primo: “Volete voi che sia approvata la proposta di legge n. 177/XII e che sia istituito un nuovo comune derivante dalla fusione dei Comuni di Cosenza, Rende e Castrolibero?”.

Il secondo: “Quali delle seguenti denominazioni volete che assuma il nuovo comune? Tre le possibilità di scelta: a)Cosenza; b) Cosenza Rende Castrolibero; c) Nuova Cosenza”. Sarà possibile esprimere la preferenza per tutti e due o anche solo per uno dei due quesiti.

Gli aventi diritto al voto sono 55.717, di cui 25.963 uomini e 29.754 donne. I cittadini iscritti Anagrafe Italiani residenti all'estero che potrebbero tornare in città per esercitare il diritto di voto, sono invece 4347.