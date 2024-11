Ex caserma dei vigili del fuoco di Rossano, Lucisano fa le pulci a Uva

Scoppia il caso delle competenze sull’immobile della ex sede dei vigili del fuoco nel centro storico di Rossano, ormai in pieno abbandono e degrado. Da un lato il consigliere di minoranza Piero Lucisano, con documenti alla mano denuncia come la responsabilità sia dell’amministrazione comunale, mentre il consigliere di maggioranza Tonino Uva, che di recente era tornato a chiedere un intervento della Provincia quale ente proprietario, ribadisce come la responsabilità sia dell’ente provinciale.

Dopo aver appreso che Uva si è recato di persona a visionare lo stato della ex caserma dei vigili del fuoco di viale S. Antonio e della protesta contro la provincia di Cosenza per mancata manutenzione della struttura e per uno stato di abbandono dello stesso immobile, Lucisano interviene per affermare che «la verità è ancora una volta diversa. Nel caso di specie Antonio Uva omette o dimentica che tale struttura è in concessione al comune di Corigliano Rossano ed omette o dimentica che è stato lui stesso ad aver sottoscritto il verbale di consegna di tale immobile il 13 dicembre 2019 e che la convenzione è stata sottoscritta dallo stesso sindaco».