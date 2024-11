Ex centrale Enel di Rossano, confronto sul futuro della vasta area

Il sito della centrale Enel di Rossano, pezzo dopo pezzo, verrà smontato ed entro il 2026 spariranno le due ciminiere. Si è partiti con la demolizione proprio delle ciminiere che da sempre hanno caratterizzato lo skyline della città e poi si dovrebbe procedere con il completamento della rimozione delle quattro caldaie, serbatoi e impianti turbogas non più attivi. Per conoscere lo stato dell’arte del piano di dismissione e demolizione il sindaco Flavio Stasi ha convocato, per la mattinata di martedì scorso, i rappresentanti dei vari comparti di Enel ed i rappresentanti provinciali e comprensoriali di Cgil, Cisl e Uil. Nel corso dell’incontro, infatti, si è discusso delle attuali lavorazioni di demolizione all'impianto di Contrada Cutura, dell'impatto occupazionale ed ambientale. Il Sindaco Stasi non ha mancato di sottolineare come tanto l'Amministrazione comunale, quanto i sindacati hanno ribadito anche in tale sede, la profonda amarezza per la rinuncia, da parte di Enel, ai 20 milioni di investimento sull'idrogeno, di cui 15 a valere sul Pnrr. «Una ferita ancora aperta», l’ha definita il primo cittadino.