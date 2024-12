Cosenza, Rende e Castrolibero al voto. Tutto quello che c'è sapere sul referendum consultivo VIDEO

Oggi l'elettorato di Cosenza, Rende e Castrolibero sarà chiamato a votare per il referendum sulla città unica. Vi somministriamo poche piccole pillole informative per sapere tutto ciò che è necessario:

Si voterà dalle 8 alle 21 in tutti i seggi dislocati sui tre territori comunali coinvolti nel referendum (126 sezioni - 82 a Cosenza, 34 a Rende e 10 a Castrolibero). A seguire, tempo tecnico, si procederà con lo spoglio.

Gli aventi diritto? Sono 57.717 a Cosenza, 32.008 a Rende e 8.167 a Castrolibero.

Si badi bene bene, il referendum sarà di tipo consultivo, dunque né abrogativo né confermativo: servirà per ottenere un parere non vincolante della popolazione. In sostanza, non c'è bisogno del quorum e, potenzialmente, la risposta dell'elettorato può anche essere ignorata.

Sono 2 i requisiti presenti nella scheda: il primo in cui si chiede l'approvazione della legge 177 che prevede la modifica dei confini territoriali dei Comuni di Cosenza, Rende e Castrolibero: bisognerà rispondere sì o no; il secondo, in cui si propongono tre tipi di nuova denominazione nell'eventuale comune unico: a) Cosenza, b) Cosenza Rende Castrolibero, c) Nuova Cosenza. L'elettorato potrà rispondere anche solo a uno dei due quesiti