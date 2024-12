Referendum città unica, la voce di Castrolibero: “Siamo preoccupati per ciò che è accaduto a Corigliano Rossano, ma votare è esercizio di democrazia” VIDEO

Serpeggia un po' di preoccupazione a Castrolibero. Elettrici ed elettori che si recano alle urne. Il presupposto di base è... l'esercizio della democrazia. «Io sono per il no», afferma qualcuno, «ma ritengo giusto che si dia spazio a tutti i pareri attraverso il voto». C'è anche chi ostenta una certa fiducia: «Vincerà il no perché so che cosentini, rendesi e castroliberesi sono persone sagge e sanno come votare». Qualcuno invece agita lo "spauracchio" di una città unica che si è formata nel 2017: «Siamo preoccupati, basti dare un'occhiata a ciò che sta accadendo a Corigliano Rossano».