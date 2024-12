Referendum città unica, le voci di Rende: “Ci fidiamo dei cittadini e diranno no”, “Perché dobbiamo scadere nel provincialismo?“ VIDEO

Elettori ed elettrici rendesi sembrerebbero far pendere la bilancia verso il no alla fusione tra i tre Comuni, ma non mancano i pareri di segno opposto. C'è chi nutre grande fiducia nei propri concittadini e si attende «una valanga di no» e chi, rincara la dose e rilancia, parlando di una mescolanza di storia, cultura e tradizioni che rischierebbe di essere spazzata via per sempre. Al di là del Campagnano, tuttavia, sventola anche qualche bandierina con la scritta: «Quando parliamo della Lega Nord la critichiamo perché la riteniamo un provincialismo, e adesso perché essere... provinciali?»