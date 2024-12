Mercatini di Natale a Cosenza, in mezzo agli stand spunta... il sindaco Caruso

Non c'è Natale senza i suoi mercatini, quest'anno allestiti, con particolare anticipo, in Piazza Bilotti. Ieri sera ai mercatini di Natale si è recato in visita il sindaco Franz Caruso che, accompagnato dagli Assessori Massimiliano Battaglia, che ha la delega alle attività economiche e produttive, e Damiano Covelli, ma anche dal consigliere comunale Francesco Turco, ha voluto fare un giro tra le casette di legno che vendono i tradizionali addobbi e che hanno conferito alla piazza che li ospita quell'atmosfera e quella magia tipiche della festa più attesa dell'anno. Franz Caruso non ha nascosto la sua soddisfazione per aver trovato la piazza piena di gente. “Non solo stasera – ha detto il primo cittadino - ma da quando si sono completate le installazioni, i cittadini vengono qui a vivere la piazza e la pista di pattinaggio su ghiaccio e ad acquistare tutto ciò che occorre per allestire le nostre case per il Natale. Veramente una conferma del successo di questa iniziativa che rappresenta un'antica tradizione per la nostra città”. I mercatini di Natale, infatti, riscuotono da sempre il gradimento dei cittadini e rappresentano una particolare forma di attrazione anche per i visitatori provenienti dai territori circostanti, offrendo, inoltre, un'ulteriore occasione di aggregazione sociale e di sviluppo commerciale. Ad accrescerne l'attrattività, come sottolineato dal Sindaco Franz Caruso, è proprio la pista di pattinaggio. Franz Caruso ha voluto assistere da vicino alle evoluzioni di tanti giovani che hanno calzato i pattini affollando a ciclo continuo la pista. Tra i pattinatori, anche il neo eletto Presidente del Consiglio comunale dei giovani, Salvatore Giordano, che non ha perso l'occasione di strappare al Sindaco uno scatto fotografico ai lati della pista di pattinaggio. Il primo cittadino ha poi a lungo chiacchierato con i commercianti dei mercatini che, per venire incontro alle esigenze degli studenti, hanno previsto proprio per loro una scontistica particolare per l'acquisto degli addobbi dell'albero e per l'allestimento del presepe. Franz Caruso ha rivolto, inoltre, un particolare ringraziamento a chi ha lavorato, dall'interno dell'Amministrazione, ma anche dall'esterno, per fare in modo che l'impegno ad allestire i mercatini fosse rispettato. L'Amministrazione comunale quest'anno ha giocato d'anticipo non solo con l'apertura dei mercatini, ma anche con l'allestimento delle luminarie. “Dobbiamo completare – ha aggiunto a questo proposito il primo cittadino – l'allestimento delle luminarie in quanto quest'anno illumineremo e renderemo festose ben 12 piazze della nostra città. Una città che è già vestita a festa, ma che nei prossimi giorni lo sarà ancora di più”.

Lungo il percorso che conduce ai mercatini di Piazza Bilotti, è stata allestita, nel tratto di Corso Mazzini comunemente conosciuto come Salita Pagliaro, un’area food per la vendita e degustazione di prodotti tipici natalizi. Previste anche attività di animazione e intrattenimento alle quali è stato dato il titolo di “Natale in Corso” con una serie di eventi e 12 esibizioni artistico-musicali che andranno avanti fino al 29 dicembre.