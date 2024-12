Corigliano Rossano, Giovani Movimento Territorio: i residenti di Cantinella hanno celebrato l’Immacolata senza acqua

Il disservizio subito dai residenti di Cantinella, in particolare da quelli che vivono nelle strutture dell’edilizia residenziale pubblica, che da tre giorni, si ritrovano senza acqua, restituisce fedelmente la fotografia della disattenzione e della superficialità che questa Amministrazione Comunale continua a riservare alle contrade e alle periferie: erano e restano abbandonate al proprio destino.

GIOVANI MOVIMENTO TERRITORIO: ENNESIMA PERIFERIA ABBANDONATA

È quanto denunciano i giovani del Movimento del Territorio facendosi portavoce del disagio che le famiglie hanno dovuto fronteggiare in particolare nel giorno dell’Immacolata senza che nessuno li avvisasse (comunicazione istituzionale questa sconosciuta!) su eventuali interruzioni del servizio, guasti, interventi o possibili soluzioni.

CITTÀ ABBANDONATA E DIRITTI NEGATI, DAL CENTRO ALLA PERIFERIE

Per rimanere in tema natalizio – aggiungono – l’Esecutivo Stasi vorrebbe forse (ma gli riesce male anche questo) puntare su lustrini e paillettes per dare all’esterno un’immagine della Città che funziona. Purtroppo, Corigliano-Rossano non soltanto non funziona neppure nei suoi centri e corsi principali, ma al di fuori di essi soffre pesantemente di disservizi e di diritti essenziali negati a partire da quello dell’acqua e del decoro urbano. Che vergogna!