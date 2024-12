Cassano, il Comune chiede il finanziamento per la demolizione e la ricostruzione della scuola media di via Feliciazza di Lauropoli

L'attenzione dell'amministrazione comunale guidata dal sindaco Giovanni Papasso per il rinnovamento degli edifici resta alto. Dopo il finanziamento per la costruzione di cinque nuove mense scolastiche sul territorio comunale, in settimana gli uffici hanno presentato una richiesta di due milioni e mezzo di euro per la demolizione e la ricostruzione della scuola media di via Feliciazza nella frazione di Lauropoli.

La richiesta è stata presentata al Fondo unico per l’edilizia scolastica. Il suddetto Fondo è destinato a interventi su edifici pubblici statali, necessari in seguito alle verifiche di vulnerabilità sismica e per interventi di riqualificazione energetica.

Le risorse ammontano complessivamente a 33,703 milioni di euro; ogni ente può presentare una sola candidatura di finanziamento, relativa a un solo edificio e l’erogazione delle risorse sarà disposta direttamente dal MIM con i seguenti step: anticipo 30% finanziamento a richiesta dell’ente locale beneficiario; la restante somma in base all’avanzamento lavori, pari al 60% e 90% al netto del ribasso di gara; il residuo 10% liquidato in seguito al collaudo.