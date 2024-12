Concertone di Capodanno a Cosenza, l’acuto della maggioranza

Palazzo dei Bruzi circondato, assediato, soffocato dai sospetti dell’opposizione che hanno cambiato il profilo della narrazione ufficiale sulla scelta dell’artista per il Concertone di Capodanno. E, soprattutto, hanno generato ombre sulla rinuncia all’opzione solidale del dj Gigi D’Agostino che avrebbe devoluto interamente il suo cachet. Accuse che ieri mattina sono rimbalzate di stanza in stanza, da un piano all’altro del Municipio, da un corridoio all’altro. Tutti hanno letto e commentato prima del conciliabolo che ha aperto la strada a un duro documento di risposta sottoscritto dai capigruppo di maggioranza. «Sul Capodanno, una operazione chiara e cristallina che non può essere capita da chi è avvezzo alla finanza creativa».

I leader degli schieramenti, che sostengono in Aula il governo di Franz Caruso, riducono a mero circo della propaganda le insinuazioni dell’opposizione: «Non siamo sorpresi che ai colleghi della minoranza, ieri maggioranza passata alla storia per aver speso 500 mila euro di consulenza per gli indimenticabile ed indimenticati “Cerchi”, non convinca “l’operazione San Silvestro” dell’amministrazione Caruso. È un’operazione talmente trasparente e chiara a cui, forse, i nostri colleghi non sono assolutamente abituati, attesa la cronaca sulla finanza creativa di cui sono stati protagonisti nei dieci anni bui in cui hanno amministrato Cosenza».