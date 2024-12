Verso le elezioni regionali in Calabria. Caruso, sindaco di Cosenza: Io candidato? Vedremo

Non ha mostrato incertezze, il sindaco Franz Caruso, rispetto alle voci che lo vorrebbero candidato alla presidenza della Regione alle prossime consultazioni per il rinnovo del Consiglio calabrese:

«Sono contro le autocandidature, ma se me lo chiedesse la mia parte politica e le liste che mi hanno sostenuto nella scalata a Palazzo dei Bruzi, non potrei sottrarmi».

Hanno rimbombato forti le parole del primo cittadino nelle splendide stanze del Castello Svevo, dove ieri mattina l’inquilino del Municipio ha tenuto la consueta conferenza stampa di fine anno, diventata una consuetudine, nonché l’occasione per i giornalisti di capire ancora meglio i programmi e gli obiettivi che l’amministrazione intende perseguire. Insistendo sulla Regione, Caruso ha raccontato pure di come si siano deteriorati i rapporti tra il suo esecutivo e il maggiore Ente istituzionale calabrese, nella fattispecie con il governatore, Roberto Occhiuto, «nonostante si fossero instaurati buoni rapporti, ma quando è venuta meno la parola data sulla realizzazione del nuovo ospedale Hub a Vaglio Lise, dopo che la mia amministrazione aveva aderito ad Arrical, tutto è cambiato – la chiosa del sindaco – e non certo per colpa nostra. Gli impegni vanno mantenuti, invece, poi, è stata imboccata un'altra strada. Tanto l’ospedale non si farà mai, come accaduto per la Metro».