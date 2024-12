Il Consiglio comunale di Cosenza approva il bilancio di previsione 2025/2027: in bilancio stanziato un milione e 200 mila euro per nuove assunzioni

Il Consiglio comunale, presieduto da Giuseppe Mazzuca, ha approvato, dopo una lunga seduta che prevedeva ben 17 punti all’ordine del giorno, il bilancio di previsione 2025/2027 e le altre pratiche direttamente collegate al documento contabile. La seduta del Consiglio comunale, su proposta del Presidente Mazzuca, si era aperta con un minuto di raccoglimento in memoria di Carmine Michele Guzzo, il luogotenente della Polizia Municipale scomparso improvvisamente nei giorni scorsi. Il bilancio di previsione e le pratiche collegate, illustrate dal dirigente del settore Programmazione, risorse finanziarie e bilancio, Marco De Rito e discusse nel corso di un dibattito unificato, per come proposto dal Presidente Mazzuca, hanno avuto il voto dell’unanimità dei presenti, con l’astensione della consigliera Bianca Rende, mentre la minoranza, al momento del voto, ha abbandonato l’aula. Via libera del civico consesso anche alla modifica del Regolamento per l'applicazione del canone unico di concessione del suolo pubblico, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n.6 del 2021 (astenuti i consiglieri Spadafora, Spataro, Dodaro e Luberto). Ritirato, invece, su proposta del consigliere Giuseppe d’Ippolito, il secondo punto all’ordine del giorno, la modifica del Regolamento per l'arredo urbano e il decoro della città di Cosenza approvato con deliberazione di Consiglio comunale n.12/2023. D’Ippolito ha chiesto di soprassedere e di ritirare il punto, in assenza di documenti depositati. Il punto è stato ritirato dal Presidente Mazzuca in accordo anche con la maggioranza. Disco verde anche per il Programma triennale delle forniture di acquisti di beni e servizi 2025/2027 e per la verifica delle quantità delle aree e dei fabbricati da destinare alla residenza e alle attività produttive e terziarie per il 2025. Si è poi passati alla discussione e all’approvazione del Programma triennale dei lavori pubblici e dell'elenco annuale 2025. Il punto, in questo caso, è stato illustrato dall’Assessore ai lavori pubblici, Damiano Covelli. Le altre pratiche direttamente collegate al bilancio (approvazione delle aliquote per l'anno 2025 dell'Imposta Municipale propria – IMU-approvazione delle tariffe per l'anno 2025 dell'Imposta comunale di soggiorno, approvazione delle aliquote per l'anno 2025 dell'addizionale comunale IRPEF; approvazione delle tariffe per il 2025 del Canone Unico Patrimoniale e la nota di aggiornamento del DUP 2025/2027) sono state approvate una per volta, ma sono state discusse insieme al bilancio di previsione.

L’intervento del Sindaco Franz Caruso “Oggi – ha detto il Sindaco durante il suo intervento sul bilancio -abbiamo messo una marcia in più. E’ stato realizzato un obiettivo in più del mio programma e del mio impegno. Oggi, al 20 di dicembre, approviamo il bilancio di previsione e lo si fa perché c’è stato un impegno corale dell’Amministrazione, perché l’impulso viene dal Sindaco, però, poi, tutta la macchina amministrativa, i dirigenti, i funzionari e gli addetti dei vari settori, hanno lavorato per rendere possibile questo risultato. Su proposta dell’Anci – ha ricordato ancora Franz Caruso -era stato già disposto lo slittamento del termine dal 31 dicembre 2024 al 28 febbraio 2025, proprio perché l’Anci, raccogliendo le segnalazioni e le richieste provenienti dai vari comuni del territorio nazionale, ha avanzato questa richiesta che ha avuto l’accoglimento del Ministero che ha già prorogato il termine. Invece, noi non utilizziamo la proroga, ma anticipiamo l’approvazione al 20 dicembre. E’ un fatto storico – ha aggiunto Franz Caruso - di cui sono orgoglioso, non personalmente come Sindaco, ma come Amministrazione comunale. Perché - ribadisco – è il risultato che si è raggiunto grazie all’impegno corale di tutta la macchina amministrativa, quel poco che è rimasto. Perché tutti gli obiettivi che vengono raggiunti sono il frutto di un impegno condiviso e di un sentimento nuovo che siamo riusciti a portare in questo Comune, dove c’è una partecipazione corale da parte di tutti i dipendenti a portare avanti la macchina. Fino a qualche anno fa in questo Comune c’erano 1200 dipendenti, oggi ne abbiamo 100 che, per qualità e non per quantità, stanno aiutando questo percorso virtuoso e la realizzazione di punti programmatici che sono l’orgoglio di tutta la città. Oggi penso che Cosenza abbia raggiunto un primato, quanto meno tra le città capoluogo, perché è la prima città capoluogo ad approvare il bilancio di previsione. Anche questo è un segnale di inversione di tendenza e lo si fa con questo materiale umano che abbiamo a disposizione e che è diventato di grande valore perché esprime qualità. Mi ha fatto molto piacere – ha rimarcato, inoltre, il primo cittadino - riscontrare il fatto che si è lavorato bene e in sintonia nelle commissioni e nella commissione bilancio, presieduta dal consigliere Gianfranco Tinto e devo dire che quel lavoro è servito per migliorare il nostro bilancio di previsione perché molte delle indicazioni che sono state presentate in commissione hanno trovato accoglimento e oggi fanno parte del nostro bilancio di previsione”. Franz Caruso ha indicato un altro fatto eccezionale. “Dopo 30 anni è stato previsto nel bilancio di previsione un milione e 200 mila euro per nuove assunzioni. Il Comune non solo ha bandito ed espletato concorsi già in quest’anno ed altri ne espleterà, ma ha pensato ad incrementare queste risorse per avere la possibilità di apportare nuove energie e nuova forza lavoro in questa Amministrazione. E ci potrebbero essere prospettive ancora migliori, in quanto nella proposta di legge finanziaria, è passata in commissione l’abolizione del turn over che consentirà al nostro Comune, se la finanziaria sarà approvata in questi termini, di procedere ad ulteriori assunzioni oltre a quelle che abbiamo previsto”. Un altro passaggio del suo intervento il Sindaco lo ha riservato all’incremento delle entrate. “Abbiamo ridotto le spese, ma abbiamo anche incrementato, con un vero e proprio cambio culturale, le entrate, perché siamo arrivati ad una riscossione ordinaria che è passata dal 21,1% del nostro insediamento al dato complessivo di oggi che è oltre il 45%.