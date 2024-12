Corigliano Rossano, arrivano in Consiglio i debiti fuori bilancio

Si terrà dopodomani, l’ultimo consiglio comunale del 2024 in cui saranno trattati, secondo l’ordine del giorno contenuto nella convocazione della Presidente del Consiglio Rosellina Madeo, inviato ai 24 consiglieri comunali, 17 punti di cui 9 riguardano il riconoscimento di debiti fuori bilancio. Nell’elenco dei punti da trattare figurano altri argomenti importanti tra cui “l’approvazione del nuovo Regolamento di contabilità comunale”; l’approvazione delle aliquote, relative all’anno 2025, dell’Imposta Municipale Propria (IMU); “l’interrogazione a risposta orale sulla gestione dei fondi PinQua” della consigliera Pasqualina Straface.

Ultimo, ma non per minore importanza, il punto riguardante la Strada Statale 106 per il tratto Coserie (Area Urbana di Rossano – Sibari) su cui si stanno spendendo fiumi di inchiostro per le proteste, da parte di esponenti politici del territorio del centrosinistra, per i ritardi che si stanno maturando, scaturite dalla mancata sottoscrizione dell’intesa tra la Presidenza della Regione Calabria e L’Anas, in seguito all’esito della conferenza di servizio che ha avuto luogo nello scorso mese di giugno.