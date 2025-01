Cosenza, ridotta la Tariffa tari del 5,7%. Il sindaco Franz Caruso: “Inizia in positivo il nuovo anno. Ci siamo fatti carico delle istanze della nostra comunità”

Il nuovo anno inizia con una notizia più che positiva per i cosentini. Cosenza è tra le 20 città capoluogo di provincia che, rispetto al 2023, ha fatto riscontrare una variazione in diminuzione della tariffa sui rifiuti (TARI) applicata dal Comune. E’ quanto emerge dal rapporto annuale di Cittadinanza attiva 2024 nell’ambito del progetto "Cittadini che contano. Rilevazione civica e proposte sui prezzi e le tariffe dei servizi di pubblica utilità", cofinanziato dal Ministero delle Attività Produttive (ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy). L'indagine di Cittadinanzattiva ha interessato le tariffe rifiuti applicate in tutti i capoluoghi di provincia italiani nel 2024 ed ha preso come riferimento una famiglia tipo composta da 3 persone ed una casa di proprietà di 100 metri quadri riscontrando variazioni in aumento rispetto al 2023 in 84 capoluoghi; variazioni in diminuzione in 20 capoluoghi, compresa Cosenza dunque, e situazioni sostanzialmente invariate nei casi restanti.

“E’ questo un buon augurio per Cosenza e la nostra comunità, ma è anche un momento di soddisfazione per la mia amministrazione comunale. Con un dissesto in atto ed un cospicuo debito ereditato, che stiamo pagando a caro presso versando lacrime e sangue, essere riusciti ad abbassare del 5,7% la tariffa Tari è una bellissima soddisfazione perché produce effetti positivi per tanti cittadini. Nel mentre altri capoluoghi hanno aumentato la tariffa addirittura al 10%, noi l’abbiamo ridotta, ponendoci in netta controtendenza rispetto al trend nazionale”. Lo afferma il sindaco Franz Caruso che prosegue: “Tutto ciò non era né ipotizzabile, tanto meno scontato. E’ stato il frutto, invece, di un lavoro determinato che ci ha consentito, appunto, di approvare un Piano Finanziario Tari veramente rispondente ai bisogni della gente, con una riduzione, per il periodo 2024/2025, di circa 300mila euro che, in percentuale evidentemente equivale a quel -5,7% riportato dal report di Cittadinanzattiva. Ci siamo fatti carico, in sostanza, com’era giusto fare per un’amministrazione riformista, delle istanze sociali provenienti dalla nostra comunità. L’aver ottimizzato ed incrementato gli incassi, affinché tutti paghino per far pagare tutti di meno, per quanto ci riguarda non ha significato solo uno slogan, ma un risultato che siamo riusciti a raggiungere intervenendo sulla parte variabile del Piano Tari. A ciò è da aggiungere che abbiamo anche sostenuto tante famiglie con disagio economico intervenendo con fondi di bilancio dell’Ente per circa 250 mila euro. “Si poteva fare di più è meglio? Forse. Per intanto abbiamo segnato il passo del cambiamento anche sul gravame dei tributi per i cittadini per quanto era di nostra competenza. Su questo solco continueremo a lavorare”. Soddisfazione per il report di cittadinanza attiva è stata espressa anche dal consigliere delegato ai tributi Antonello Costanzo che ha spiegato: “ Su indicazione del sindaco Franz Caruso non solo è stato effettuato un ribasso della tariffa quanto è stato ampliato il ventaglio delle esenzioni che aiuta in maniera fattiva le famiglie con maggiore disagio economico, riuscendo come amministrazione comunale ad andare ben oltre ogni risultato sperato e, tutto sommato, in soli due anni dal nostro insediamento”.