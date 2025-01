Porto di Paola, il commissario cittadino di Forza Italia: è a rischio l’utilizzo del finanziamento

Porto turistico: dubbi e perplessità sull’opera che dovrebbe essere realizzata a Paola dopo 25 anni di attesa. Il parere del Cipess sul progetto è stato ufficialmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre. Nel merito, mentre il vicesindaco Maria Pia Serranò parla di passo in avanti, il commissario cittadino di Forza Italia, Basilio Ferrari è critico.

«Leggendo la delibera Cipess - rileva Ferrari - riferita alla realizzazione del porto di Paola ho appreso con enorme sorpresa e grande rammarico che sono state espresse 76 osservazioni e prescrizioni, quasi tutte assai rilevanti ed impegnative, che rimettono profondamente in discussione l'intera progettazione ed il piano economico finanziario e comunque tali da rinviare sine die l’inizio dei lavori previsti (inizialmente) per il 31 dicembre 2023. E inoltre è messa pure a forte rischio l’utilizzabilità del finanziamento pubblico».