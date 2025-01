Ok al Bilancio di previsione, Castrovillari programma il futuro

Approvato, in Consiglio comunale il Bilancio di previsione 2025/2027. Coi soli voti della maggioranza di centrosinistra, infatti, tale strumento contabile è stato «redatto con senso di responsabilità nel tenere i conti in ordine, e nello spirito di comunità e coesione sociale».

È quanto sottolineato dal vice sindaco, Nicola Di Gerio, dopo l'ultima sessione di fine 2024. Per Di Gerio il bilancio si «caratterizza sulle tante opere pubbliche, vedasi il completamento delle due strutture social housing di Via Sibari e di Via Polisportivo, che avranno la finalità di offrire spazi alle donne che hanno subito atti di violenza, così come ospitare persone in condizioni di disagio sociale ed economico».

Tra le iniziative adottate c'è soprattutto «la riqualificazione dell'opificio di contrda Pietrapiana». E il completamento del «Laghetto di contrada Pietà, la definizione della Palestra del Villaggio Scolastico, il progetto del Piano di gestione forestale per valorizzare e rendere produttivo il ricco patrimonio boschivo, la bitumatura delle strade cittadine e tanto altro».