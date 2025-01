Elezioni comunali a Rende, il centrodestra correrà unito

Poco meno di 5 mesi separano i cittadini di Rende dal ritorno al voto. Ufficialmente la “finestra” del ministero sulle indicazioni al voto è tra metà aprile e metà giugno. Considerato il 2 giugno, giorno festivo per onorare la Repubblica italiana, con ogni probabilità la data precisa potrebbe essere quella del 25-26 maggio. Con eventuale turno di ballottaggio previsto per l'8 giugno. Qual è, dunque, l'attuale fotografia politica della città? Chi si presenta e cosa fanno i partiti? Cerchiamo di fare ordine, con tante novità al riguardo.

Centrodestra unito

Partiamo appunto dalla coalizione che guida, attualmente, la Regione Calabria. Da settimane, possiamo anticipare che esponenti di Forza Italia, Fratelli d'Italia, Noi Moderati, Lega e, con ogni probabilità, anche Azione di Calenda continuano ad incontrarsi in un noto hotel rendese. A dettare tempi e modalità sembrerebbe essere Eugenio Aceto, coordinatore cittadino degli azzurri. Nessun nome, per il momento, sebbene da più parti arriva la conferma del “ballottaggio” proprio tra Forza Italia e Fdi per la scelta del candidato. Tantissime personalità messe sul tavolo delle proposte. Gianpaolo Chiappetta, Rosario Mirabelli, Loredana Pastore, Salvatore Siviglia, Andrea Cuzzocrea, lo stesso Aceto: tutti “papabili” candidati. Non sarà più della partita, invece, Fulvia Michela Caligiuri di Forza Italia perché appena nominata direttore Arsac e, quindi, dovrebbe dimettersi in tempi brevissimi previa l'incompatibilità della carica. «L'unica certezza è che il centrodestra si presenterà unito», ci confidano dalla coalizione. «Entro fine mese il nostro nome…», la promessa. A proposito di nomi, l'altra notizia riguarda l'ex consigliere comunale Francesco Corina che pare sia stato nominato coordinatore cittadino di Noi Moderati.