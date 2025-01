A San Giovanni in Fiore un Consiglio sulla sanità

A 10 giorni dal decesso di Serafino Congi, divenuto uno dei “simboli” di malasanità, non si placa l’eco nell’intera Calabria e in gran parte d’Italia. Per questo, prima, c’è stata una fiaccolata storica e partecipata che non ha eguali e precedenti, mentre lunedì sera, sempre per merito delle diverse associazioni, s’è svolta una gremita assemblea pubblica, con la parola d’ordine «difendiamo il diritto alla sanità».

E come sollecitato da più parti, ieri il sindaco della città Rosaria Succurro ha chiesto al presidente del Consiglio comunale Giuseppe Simone Bitonti, di convocare al più presto una seduta del Civico consesso, aperta alle associazioni e alle organizzazioni sindacali, «con l’obiettivo – si legge nella nota stampa – di garantire un confronto costruttivo e inclusivo su temi di fondamentale importanza per la comunità. Nel corso della seduta si discuterà delle difficoltà attuali come la carenza di personale medico, l’accesso alle strutture sanitarie e la necessità di potenziare i servizi di emergenza. L’obiettivo è di lavorare per creare un dialogo costruttivo con le istituzioni regionali e nazionali, affinché le istanze locali siano ascoltate e le risorse adeguate siano allocate per il territorio». Per la sindaca Succurro, inoltre, «la sanità è un diritto essenziale e la battaglia per la sua tutela deve essere intrapresa in modo unitario».