Castrovillari, il dibattito sulla Centrale del Mercure si sposta a Cosenza

Sindaci a Cosenza per affrontare la vertenza della Centrale del Mercure. Questa mattina, infatti, la Sala degli Stemmi della Provincia di Cosenza farà da cornice alla conferenza stampa organizzata per approfondire gli aspetti della “Norma Laghi” che, secondo i sindaci del territorio del Pollino, metterebbe a rischio l'esistenza della Centrale del Mercure. Ad incontrare la stampa ci saranno proprio i sindaci del territorio della valle del Mercure guidati dalla sindaca di Laino Borgo, Mariangelina Russo, i presidenti del Parco nazionale del Pollino e del Gal Pollino Sviluppo, insieme ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali; i dirigenti di Confesercenti, Confapi, Confartigianato, Coldiretti ed i titolari dei consorzi delle imprese boschive che conferiscono presso la centrale del Mercure. «I legali consegneranno il ricorso relativo alla incostituzionalità ed illegittimità della “Norma Laghi” già clamorosamente bocciata dal Ministero dell’Ambiente ed oggetto di valutazione da parte del governo nazionale». Inutile dire che sarà importante capire, oltre alla posizione della Provincia di Cosenza e del presidente Rosaria Succurro, anche il percorso tenuto dall'Ente Parco Nazionale del Pollino: il Piano del Parco, approvato dalla Regione Calabria, prevede, per il Geoparco e le aree protette, un depotenziamento del sito industriale che mette a rischio i posti di lavoro della centrale e quelli dei lavoratori dell'indotto.