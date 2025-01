I sindaci del Pollino: tutelare il futuro della Centrale del Mercure

I sindaci ufficializzano una grande manifestazione per tutelare il futuro della Centrale del Mercure, i lavoratori dell'impianto e quelli dell'indotto. Il 21 gennaio prossimo, infatti, tutti i fautori del “si” alla Centrale saranno alla Cittadella regione per sostenere le ragioni di coloro i quali si stanno battendo per non mutare la potenza massima della Centrale della discordia.

In scaletta c'è la necessità di avvertire le prefetture competenti per lo spostamento, presso la sede del Consiglio regionale, di sindaci, rappresentanti della filiera del legno, rappresentanti di tutte le sigle sindacali e delle associazioni di categoria. È quanto sottolineato, ieri mattina, nella Sala degli specchi della Provincia di Cosenza, da Gianni Cosenza, sindaco di Laino Castello, ma anche da Mariangelina Russo e dall'ex presidente del Parco del Pollino, Domenico Pappaterra, dai sindaci di Papasidero, Fiorenzo Conte, di Castelluccio inferiore, Paolo Campanella e di Mormanno Paolo Pappaterra.

Tutti insieme, coi rappresentanti del Consorzio e i legali delle parti, s'è praticamente fatto il punto sulla vertenza del Mercure, non solo dal punto di vista ambientale, ma anche sui numeri che accompagnano l'indotto.