Comune di Cassano Ionio, confermati i vertici della pubblica amministrazione

Confermate dei settori che compongono la pianta organica comunale. Le nomine, firmate dal Sindaco Giovanni Papasso, saranno valide per il prossimo semestre.

Con una serie di decreti a propria firma, il sindaco Giovanni Papasso ha confermato/rinnovato tutte le posizioni organizzative/elevata qualificazione in base alle quali si divide e articola tutta la macchina amministrativa comunale. Responsabile del settore Finanziario e delle relative linee di attività viene confermata la dottoressa Domenica Rugiano. Responsabile del settore Socio-Turistico-Culturale confermato il dottor Salvatore Iannicelli così come Responsabile del settore Affari Generali la dottoressa Monica Fazzitta. Responsabile del settore Tributi sarà sempre la dottoressa Samuela Golia e l'incarico di Responsabile del settore Polizia Locale viene confermato all’architetto Anna Maria Aiello così come al Patrimonio il dottor Mauro Stellato. Responsabile del settore Lavori Pubblici e delle relative linee di attività confermato l’ingegnere Luigi Serra Cassano così come la collega Paola Grosso manterrà la dirigenza del settore PNRR – Piano nazionale di ripresa e resilienza. All'Urbanistica confermato il geometra Diego Falcone.