Cosenza, inaugurata la palestra dell'Iti Monaco dopo l’intervento antisismico

«Investire nella sicurezza delle nostre strutture scolastiche è una priorità. Con questo intervento, non solo abbiamo reso la palestra più sicura, ma abbiamo anche creato uno spazio dove gli studenti possono dedicarsi allo sport, un'attività che è sinonimo di salute e apertura mentale. Lo sport è un elemento cruciale per la formazione dei giovani, contribuendo a sviluppare non solo il corpo, ma anche la disciplina, il lavoro di squadra e la resilienza» - ha altresì dichiarato la Presidente.

L’intervento è stato realizzato con un investimento pari a 607 mila euro e mira a garantire non solo la sicurezza degli studenti, ma anche a promuovere un ambiente favorevole alla pratica sportiva, fondamentale per il benessere fisico e mentale dei ragazzi.

I lavori hanno interessato opere di consolidamento strutturale e l'adeguamento sismico della palestra, garantendo così un ambiente sicuro per le attività sportive e scolastiche.

«La Provincia è convinta che investire in infrastrutture sicure e moderne sia fondamentale per il futuro dei nostri ragazzi e siamo intervenuti perché teniamo alla salute e al benessere dei nostri alunni, ma soprattutto teniamo che gli stessi possano studiare praticando lo sport, attività che apre nuovi orizzonti anche mentali. Teniamo sempre a che si vada a scuola potendo usufruire di spazi e centri decorosi e soprattutto in questo caso sicuri, perché la sicurezza per noi viene prima di tutto», ha infine aggiunto Rosaria Succurro.

La palestra dell’Istituto Tecnico Industriale Monaco è ora pronta ad accogliere gli studenti, che potranno praticare sport in un contesto sicuro e stimolante, contribuendo così alla loro crescita personale e sociale.